"Liebe Steinkünstler und Sammler..." So sprechen Jasmin Jockheck und Maren Sykora ihre Freunde in der Facebook-Gruppe "Dattelner Wander Steine" (D.W.S.) direkt an und sprechen manchen überhaupt aus dem Herzen. Denn die Welt soll doch bitte bunter, schöner und friedlicher werden. Dafür sind die Steine - liebevoll bemalt, ausgelegt und begehrte Fundstücke - ein sichtbares Zeichnen.

Dass solche Aktionen virtuell ein Hit sind, ist bekannt. Die Mitglieder der Dattelner Wander Steine D.W.S. sind auch in der realen Welt aktiv. Bestes Beispiel: Am vergangenen Freitag, beim weltweit gefeiertem „Paint a Rock Hide a Rock Day“, kamen zum Tauschbaum im Park im Hagem über 60 Erwachsene und Kinder.

Starke Resonanz seit der Gründung am 18. Juni

Das Gruppenfoto zeigt nur einen kleinen Teil der begeisterten Teilnehmer. Denn es mussten bei aller Freude ja auch die in Corona-Zeiten erforderlichen Abstände und weitere Schutzmaßnahmen eingehalten werden. "Die Resonanz war überwältigend", zieht Jasmin Bilanz. "Ich habe ein Glücksgefühl Hoch 10 erlebt!"

Auch in anderen Teilen Deutschlands und der ganzen Welt beweisen täglich Menschen, dass ihr Herz nicht aus Stein ist, sondern ein Stein Herzenssache sein kann. Maren erklärt: "Wir machen das vor allem für Kinder. Tatsache: Sie kommen aus dem Kindergarten und wollen sofort nach den Steinen sehen." Als sie jetzt Urlaub an der Nordsee gemacht und knapp 40 Steine ausgelegt hatte, gab es Rückmeldungen aus Paderborn, Wesel und Oberhausen, um nur einige zu nennen. Über Facebook kommen Steingruppen problemlos miteinander in Kontakt.

Glücksgefühl Hoch 10

Nicole Bittner ist ein Fan der Gruppe. "Ich selbst wohne gegenüber vom Park und bin immer wieder fasziniert, dass sich Kinder und Erwachsene so über die Steine freuen, egal ob diese versteckt, getauscht oder gesammelt werden. Es ist seit Corona ein absoluter Trend. Es handelt sich um einen öffentlichen Platz zum Pilgern, Verweilen und Auszutauschen."

Bei den D.W.S. kann man täglich klicken und sehen, wie lebhaft und positiv der gegenseitige Austausch ist, welche tollen Steinkünstler sich hier tummeln. Das Prinzip: Steine werden mit Herzen und anderen Motiven gemalt und gestaltet. Das alles bitte umweltfreundlich. Jasmin: "Glitzer geht beispielsweise nur, wenn die Steine mit Klarlack ohne Lösungsmittel versiegelt werden." Sticker, Klebstoff, Glitzer-Kleber, Deko-Steine, Wackelaugen, Pfeifenreiniger sind aus Umweltschutzgründen nicht erlaubt.

Motto im August: Sommer

Am 18. Juni gegründet, hat die Gruppe auf Facebock bereits 165 Mitglieder. Und es wird fleißig weitergemacht. So starten am Samstag die August-Mottowochen unter dem Titel "Sommer" und es wird ein dreitägiges Suchspiel geben. Immer wieder gibt es tolle Aktionen für die Mitglieder, Kinder und Bewohner in Datteln. Jasmin: "Wir überlegen uns schon, was wir Halloween machen."

Bis Weihnachten ist es noch ein bisschen lang hin...

Die Dattelner Wander Steine D.W.S. sind eine private Gruppe auf Facebook