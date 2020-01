In der Familienbildungsstätte (FBS) Datteln läuft ein Qi Gong-Kurs. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Der Kurs findet freitags um 9.15 Uhr in der FBS Datteln, Kirchstraße 29, statt.

Qi Gong ist eine sanfte körperliche Aktivierung, die Gelenke, Faszien, Bänder und Sehnen dehnt und somit den gesamten Körper kräftigt. Neben dem Entspannungseffekt gibt es auch Übungen, die besonders kreislaufanregend und dynamisch sind und sich somit hervorragend dafür eignen, am Morgen Müdigkeit zu vertreiben und einen aktiven Start in den Tag zu haben.

Auch für Anfänger geeignet

Dieser Kurs eignet sich sowohl für Anfänger als auch Teilnehmer, die bereits Erfahrung mit Qi Gong gemacht haben.

Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel. 02363/910000.