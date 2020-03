Kinder ab von 6 bis 13 Jahren treffen sich am Donnerstag, 12. März, von 15 bis 17 Uhr im Familienbüro Süd, Böckenheckstraße 3, in Datteln. Dort werden Blumentöpfe gestaltet und bepflanzt.

Das bietet das Jugendamt Datteln kostenfrei an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.