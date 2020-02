Kaum ist das Prinzenpaar verabschiedet und der Hoppeditz beerdigt, da starten imComitee Düsseldorfer Carneval e.V. bereits die Vorbereitungen für die Session 2021. Dazu gehört insbesondere auch die Wahl des neuen Mottos. Es soll kurz, knackig, witzig und prägnant sein und möglichst viele kreative Gestaltungsmöglichkeiten

bieten.

Dabei dürfte es schwer sein, das bisherige Motto zu toppen. „UnserRad schlägt um die Welt“ hat die Internationalität der Landeshauptstadt und den Radschläger als Düsseldorfer Alleinstellungsmerkmal in idealer Weise miteinander verbunden.

Alle Freunde des Düsseldorfer Karnevals sind herzlich eingeladen, sich an der

Suche zu beteiligen. Entsprechende Vorschläge können unter dem Stichwort

„Sessionsmotto 2021“ per E-Mail an: vorstand@helau.cc eingereicht werden.

Einsendeschluss ist der 22. März 2020. Der Gewinner oder die Gewinnerin kannden Rosenmontagszug am 15. Februar 2021 hautnah miterleben – in Begleitung

auf der Tribüne am Rathaus.