Die Tropenhalle des Aquazoo Löbbecke Museum kann am Mittwoch, 12. Februar, wieder für alle Besucher geöffnet werden. Die Schäden, die das Sturmtief "Sabine" in der Nacht zu Montag am Pyramiden-Dach der Tropenhalle des Aquazoo angerichtet hatte, konnten am heutigen Dienstag, 11. Februar, behoben werden.

Um das optimale Niveau von Temperatur und Leuchtfeuchtigkeit zu erreichen, bleibt die Halle heute noch für die Besucher des Hauses geschlossen. Ab Morgen, 12. Februar, ist die Tropenhalle dann wieder regulär während der Öffnungszeiten des Hauses begehbar.

Das Sturmtief "Sabine" hatte in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar auch Spuren am Aquazoo Löbbecke Museum hinterlassen: Die Sturmböen hatten eine Fensterluke der Tropenhalle des Aquazoo beschädigt. Tiere kamen dabei nicht zu Schaden, zudem konnten auch keine Tiere durch die fehlende Luke nach draußen gelangen. Obwohl die Luke verschlossen war, wurde diese vermutlich durch heftige Windböen aus ihrer Verankerung gerissen. Die begehbare Tropenhalle des Aquazoo beherbergt neben zwei Krokodilarten verschiedene Schildkröten, Grüne Leguane und Antillen-Ochsenfrösche.