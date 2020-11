Ennepetal. Am Mittwoch, 18. November, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu zwei Einsätzen alarmiert.Um 11.05 Uhr musste der Gerätewagen Technik mit zwei Einsatzkräften zu einer Personenrettung aus unwegsamen Gelände in Herdecke ausrücken. Um 16.04 Uhr musste ein entlaufener Hund in der Rollmannstraße eingefangen werden. Das doch etwas wehrhafte Tier konnte zum Anleinen überredet werden und der Halterin zugeführt werden.

Der Einsatz endete um 16.29 Uhr.