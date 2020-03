Zwischen dem vergangenen Freitag, 6. März, und Dienstag, 10. März, brachen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung an der Groß-Erkenschwicker Straße ein.

Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Heißklebepistole entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.