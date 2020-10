Am Dienstag, 29. September, kam es gegen 17.45 Uhr an der Kreuzung Horneburger Straße/Verbandsstraße in Oer-Erkenschwick zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person.

Eine 57-jährige Autofahrerin aus Borken fuhr auf das Auto eines 22-jährigen Autofahrers aus Olfen auf. Dabei verletzte sich ihre 81-jährige Beifahrerin leicht. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Das Borkener Auto musste abgeschleppt werden.Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.