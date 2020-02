Am Montagvormittag, 24. Februar, gegen 10.15 Uhr wollte ein 80-jähriger Recklinghäuser mit seinem Auto an der Ludwigstraße vor der Post einparken. Dabei kollidierte er mit einem Baum.

Nach ersten Erkenntnissen erschrak er dabei so stark, dass er das Gaspedal durchdrückte und über die Ludwigstraße auf den gegenüberliegenden Gehweg fuhr. Hier mussten Fußgänger dem Auto ausweichen, sie blieben unverletzt. Der Recklinghäuser fuhr und von hier aus wieder zurück über die Fahrbahn auf einen Parkplatz neben der Postfiliale.

Fahrt endete an Mauer

Hier endete die Fahrt an einem geparkten Auto und einer Mauer. Der 80-Jährige verletzte sich leicht. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Es entstand 24.000 Euro Sachschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Ludwigstraße war zeitweise gesperrt.