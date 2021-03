Am Samstag, 27. Februar, wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Oer-Erkenschwicker (23 Jahre und 27 Jahre) gegen 19 Uhr an der Schultenstraße durch eine Personengruppe angegriffen.

10 bis 15 Personen sollen mit Autos vorgefahren sein. Ein Mann schlug den 27-Jährigen mit einer Stange. Er musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 23-Jährige wurde durch Schläge leicht verletzt.

Die Personalien von zwei Tatverdächtigen (24 Jahre Oer-Erkenschwick und 33 Jahre

Oer-Erkenschwick) konnten ermittelt werden.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0800 2361 111.