18-jähriger Serbe ertrank in Düsseldorf

Laut polizeilicher Information meldete ein Schiffsführer am Dienstagvormittag, 11. August, gegen 11 Uhr bei Rheinkilometer 804 eine im Rhein treibende Leiche. Sie wurde von der Feuerwehr Rheinberg geborgen.

Die Kriminalpolizei konnte jetzt die Identität des unbekannten Toten zweifelsfrei klären: Es handelt sich hierbei um einen 18-jährigen Serben, der am 9. August beim Baden im Rhein in Düsseldorf von einer Welle mitgerissen wurde und untergegangen war. Nach rund vier Stunden war die Rettungsaktion am sogenannten Paradiesstrand in Düsseldorf erfolglos abgebrochen worden.