Auf dem ordentlichen Fußballjugendtag des SV Millingen wurde die bisherige Jugendgeschäftsführerin Nicole Puppe zur neuen Abteilungsleiterin gewählt. Die bisherige Amtsinhaberin Angelika Glanz, die die Millinger Fußballjugendabteilung ununterbrochen seit 2009 leitete, wird ihr aber zukünftig als Jugendgeschäftsführerin zur Seite stehen.

Sascha Spang als Abteilungskassierer und Tim Feltes als stellvertretender Jugendgeschäftsführer wurden in ihren Ämtern bestätigt. Für die Pressearbeit, die auch die Pflege der Homepage der Fußballjugendabteilung beinhaltet, ist weiterhin Ulrich Glanz zuständig. Es spricht für die gute Harmonie in der Fußballjugendabteilung, dass alle Wahlen per Akklamation und einstimmig erfolgten.

Seit der letzten Saison gehen die Jugendspieler des SV Millingen und des TuS Borth in allen Altersklassen von den Bambini bis zu den A-Junioren gemeinsam als Spielgemeinschaft Borth/Millingen an den Start. Die Vereinbarung zwischen beiden Vereinen gilt vorerst bis zum Ende der Spielzeit 2024/2025, mit der beide Vereine ihrem Anspruch nachkommen, in allen Altersklassen Mannschaften stellen zu können und sowohl den Leistungssport- als auch den Breitensportgedanken zu fördern.

Angelika Glanz zeigte sich in ihrem Bericht sehr zufrieden über diese Kooperation, die auch schon mit den Meisterschaften für die C1- und die E2-Junioren erste sportliche Früchte getragen hat.

In der kommenden Saison werden nach dem jetzigen Stand jeweils drei Mannschaften bei den Bambini, den F- Junioren und den E-Junioren gemeldet. Bei den D- bis B-Junioren sind es zwei und bei den A-Junioren eine Mannschaft.

Aber auch sonst gab es Erfreuliches zu berichten. Tom Parthum vom SV Millingen und Timo Nürenberg vom TuS Borth, die beide in der JSG Borth/Millingen aktiv sind, haben in der Europaschule Rheinberg erfolgreich die 40-stündige Ausbildung zum DFB-Juniorcoach durchlaufen und werden zukünftig zusammen mit Alessandra Cusati die dritte Bambinimannschaft der Spielgemeinschaft trainieren.

Dem SV Millingen ist es ausgesprochen wichtig, dass alle Trainer und Trainerinnen der einzelnen Mannschaften über entsprechende Qualifikationen verfügen, und dieses Ziel ist weitestgehend erreicht worden. Bei der Vielzahl von Mannschaft werden aber noch weitere Betreuer oder Betreuerinnen gesucht und wer Spaß an der ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat und die zuständigen Übungsleiter unterstützen oder selbst ein Traineramt übernehmen möchte, ist jederzeit herzlich willkommen. Interessenten melden sich bitte bei Angelika Glanz unter 0173-7203037 oder unter auglanz@t-online.de. Mögliche Ausbildungskosten werden selbstverständlich vom SV Millingen übernommen.