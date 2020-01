Sonsbeck, 14.01.2020 – Der Countdown zum fünften „Sonsbeck Unplugged“ am 1. Februar 2020 im Kastell läuft schon und auf der Zielgeraden wird Teilnehmer Udo Klopke samt Band mit dem Sieg in der Kategorie „Bestes Rockalbum“ des 37. Rock und Pop Preises 2019 überrascht.

„Wir freuen uns alle sehr für Udo und sind gespannt darauf, wie das Album "unplugged" klingt“, so Ludger van Bebber, Vorstandsmitglied des ausrichtenden Vereins Son‘Kult!. „Auch die anderen Bands weisen in ihren musikalischen Stilrichtungen eine Top-Qualität auf. Es steht uns ein musikalisch abwechslungsreicher Abend ins Haus und es sind auch noch Karten verfügbar.“

„Sonsbeck Unplugged“ mit ausgesuchten Musikern und Bands unterschiedlichster Stilrichtungen vereint an jenem Abend eines: das „Unplugged“-Spiel auf überwiegend akustischen Instrumenten.

Die Bands im Einzelnen:

Kate Rena

KATE RENA ist eine Power-Mischung aus Pop-, Folk- und modern interpretierter Country-Musik. Gesegnet mit einer einzigartigen, äußerst vielseitigen Stimme und einer fesselnden Bühnenpräsenz erzählt uns KATE genau die Art von Geschichten, nach denen es uns verlangt und erweckt sie auf beeindruckende Weise zum Leben.

Hinter dem Projekt steht die seit 2007 in Düsseldorf lebende Singer-Songwriterin Kate Rena Fleming. Mal fröhlich-frisch, mal philosophisch-melancholisch bringt sie durch einfallsreiche und wortgewandte Moderationen verschiedenste Themen und Emotionen in einem einzigen Auftritt unter. So präsentiert sie ihre eigenen Songs in einem Gesamterlebnis, das Herz und Verstand gleichermaßen berührt. Mit im Gepäck hat sie ihr englisches Debüt-Album "First Steps Forward" sowie ihre deutschsprachige EP "Oben ist unten".

Seit Mitte 2016 ist Kate auch als Event- und Hochzeitssängerin unterwegs. Außerdem spielt sie Wohnzimmerkonzerte. Ihr Cover-Repertoire ist dabei sehr vielseitig und reicht von Aretha Franklin, Tracy Chapman und CCR bis hin zu Ed Sheeran, Chaka Khan und Dolly Parton. Trotzdem schafft es Kate, sich jeden Song einzuverleiben und etwas ganz Eigenes daraus zu machen. …

Weitere Infos auf https://www.kate-rena-music.de/

Die siebenköpfige Coverband bringt für jeden Anlass die passende Musik aus verschiedensten Genres mit und begeistert mit Genauigkeit, Perfektion, Liebe zur Musik, sowie der passenden Bühnenshow. Von Rockklassikern über groovige Popsongs bis hin zu aktuellen Songs aus dem Radio.

Die einzelnen Musiker bringen jahrelange Studio- und Bühnenerfahrung mit, was man bei ihren Auftritten deutlich merkt. Jeder einzelne kommt aus verschiedenen Musikrichtungen und bringt seinen eigenen Sound mit in die Band. Ergebnis ist ein knackiges Bühnen- und Coverprogramm, mit unverwechselbarem Sound.

Udo Klopke Band

Udo Klopke ist Singer/Songwriter und Gitarrist. Geboren und aufgewachsen im niedersächsischen Quakenbrück, zieht es ihn Anfang der 90er Jahre in die Rheinmetropole Düsseldorf, wo er zwischen Galabühnen, Fernseh- und Tonstudios den Sprung zum vielbeschäftigten Musiker schafft.

Nachdem bereits das letzte Studioalbum („The pirate´s son“) beim Deutschen Rock und Pop Preis 2017 zwei Mal den Vizemeister (bestes Rockalbum, bestes CD Album) holte, ist auch die aktuelle CD „Make me an offer“ (Mai 2019) wieder auf dem Treppchen gelandet.

Unter dem Dach der Rockmusik vereint das Trio Einflüsse aus Country, Blues, Reggae und Weltmusik. Sie drehen halsbrecherische Prog-Rock Runden, improvisieren, halten aber dabei die ganze Zeit die Spielfreude oben, und vergessen nie das Wichtigste: den Song!

Rockameier

Die Mitglieder der Band Rockameier kommen von irgendwo zwischen dem Ruhrgebiet und dem Niederrhein. Ihre Texte sind deutsch, ehrlich, freiwillig komisch, hundsgemein und erzählen von Frauen, Freunden, Alkohol, Papageien und Rock’n‘Roll. Dabei verbindet die Band Rockabilly, Country, Pop, Rock und Blues Elemente zu einem unverwechselbaren und modernen Sound.

Rockameier kommt mit eingängigen und doch technisch anspruchsvollen Songs, mit denen sie den Rockabilly neu erfinden. Bisher wurden die Alben „80 bei Nässe“ und „Fred“ von der Band veröffentlicht. Auf der Bühne sorgen sie mit dreistimmigen Satzgesang, Drum Soli und Kontrabass für eine spektakuläre Atmosphäre. Rockameier rockte schon Stadtfeste, Festivals, Jugendzentren und Kneipen.

Weitere Infos auf: http://rockameier.de

Fairground Funhouse

"Es ist groß, es ist bunt und es bleibt im Kopf." Dieser Satz beschreibt die CoverbandFairground Funhouse am besten.

Sonsbeck Unplugged 2020

1. Februar 2020

Kastell Sonbeck, Herrenstraße 2, 47665 Sonsbeck

Einlass 19:00 Uhr, Beginn 19:30 Uhr

Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 18,00 € (Abendkasse: 20,00 €) an folgenden Stellen erhältlich:

Bücherbogen Sonsbeck, Hochstraße 44, 47665 Sonsbeck

Pumuckel, Wallstraße 6, 47665 Sonsbeck

Außerdem können Tickets online unter www.son-kult.de erworben werden (zzgl. VVK-Gebühren).