Herren 40 I Kreisliga

TC GW Bochum - TG Hiddinghausen 8:1

Im letzten Saisonspiel mussten die Herren 40 I beim schon feststehenden Aufsteiger antreten. Hier war auf Christian Schenk wieder verlass, da er auch von der LK als einziger besser als sein Gegner eingestuft war, gewann er in 2.Sätzen. Seine Teamkameraden mussten sich allesamt gegen höhere LK Gegner in ebenso 2 Sätzen geschlagen geben. Acuh im Doppel gab es erstmals nichts zu holen, wobei Rath/Schenk im 2 maligen Tie-Break Pech hatten. Somit haben die Herren jetzt eine Pause bis zum November wo dann die Winterrunde in der Bezirksliga startet.

Einzel: Thorsten Pilz 0:6/1:6, Stephan Rath 6:4/1:0 Aufgabe Rath, Michael Westen 2:6/1:6, Christian Schenk 6:1/6:3, Kai Vohwinkel 3:6/3:6, Thorsten Marx 2:6/0:6, Doppel Pilz/Westen 2:6/1:6, Rath/Schenk 6:7/6:7, Vohwinkel/Marx 2:6/4:6

Herren 40 II Kreisliga

TuS Witten Stockum - TG Hiddinghausen 2:4

Zum Abschluss die 3.Niederlage. Im Spizeneinzel hatte Christoph Mauder richtig Pech, so steigerte er sich nach verlorenem 1. Satz und konnte den Tie-Break des 2.Satzes gewinnen, sodass der Match-Tie-Break entscheiden musste. Hier hatte er dann mit 7:10 unglücklich das Nachsehen. So konnte erneut Dominik Stock mit einem glatten 2.Satz Sieg für die TGH punkten. Im 1.Doppel mit Christoph Schmidt an seiner Seite holte er dann auch den 2.Punkt zum Abschluss der Meisterschaftsrunde. Im Winter starten die Herren 40 II dann in der Hallenrunde.

Einzel: Christoph Mauder 4:6/7:6/7:10, Ton Alblas 3:6/2:6, Dominik Stock 6:1/6:2, Christoph Schmidt 0:6/1:6 Doppel:, Stock/Schmidt 2:6/6:2/10:7, Alblas/Higgs 0:6/0:6

