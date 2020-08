Herren 40 I Kreisliga

TG Hiddinghausen – SU Witten Annen 3:6

Auch im 2. Saisonspiel der Herren 40 um Mannschaftsführer Stephan Rath konnte man nicht gewinnen. So konnte Frank Beckmann das Spitzeneinzel recht ausgeglichen gestalten, zu einem Satzgewinn reichte es leider nicht. Für Stephan Rath, Michael Westen und Thorsten Marx waren deutliche Satz- und Punktverluste zu verbuchen. Verlässlich konnte Christian Schenk und nach langer Spielpause Andreas Körner in 2 Sätzen für die TGH punkten. Auch in den Doppeln spiegelten sich Wittener stärken wieder, so konnte einzig Stephan Rath und Christian Schenk trotz unglücklich verlorenem 1.Satz für die TGH den 3.Punkt gewinnen, die beiden weiteren Doppel gingen glatt verloren. Jetzt ist erst mal 3 Wochen Pause und dann geht mit den beiden Auswärtsspielen weiter.

Einzel: Frank Beckmann 3:6/4:6, Stephan Rath 1:6/2:6, Michael Westen 2.6/1:6, Christian Schenk 6:2/6:0, Thorsten Marx 2:6/3:6, Andreeas Körner 6:4/6:2, Doppel Beckmann/Westen 2:6/3:6, Rath/Schenk 4:6/6:0/10:6, Körner/Wigotzki 0:6/2:6

