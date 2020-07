TG Hiddinghausen – TC GW Silschede 1:2



In der zweiten Pokalrunde startete auch das zweite Team der TGH im Wettbewerb. Urlaubs und Verletzungsbedingt blieb aus der ersten Runde nur Fabian Rüggeberg im Doppel am Start. So spielten Matthias Tewes und Janis Halbach im Einzel und Frederik Merkel wurde der neue Doppelpartner von Fabian bei seinem TGH-Debüt.

An der ungewohnten Position 1 legte Matthias Tewes direkt gut los, musste aber nach glatt gewonnen ersten Satz noch im Match-Tie-Break zittern, dann aber nervenstark mit 10:7 für die TGH punkten. Janis Halbach spielte im ausgeglichenen ersten Satz gut mit, konnte dann im zweiten nicht mehr nachlegen und musste seinem Gegenüber gratulieren. Das parallel gespielte Doppel spielte am Anfang gut mit, unterlag dann leider glatt in 2 Sätzen. Somit Glückwunsch an den TC GW Silschede und viel Erfolg in der nächsten Runde.

Einzel: M.Tewes 6:1/5:7/10:7; J.Halbach 4:6/0:6 Doppel: F.Rüggeberg/F.Merkel 3:6/0:6

