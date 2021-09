Damen 50 Kreisliga

TSG Sprockhövel - TG Hiddinghausen – 1:5

Im Ortsduell wurde bei der TGH wieder durchgewechselt, so kam im letzten Spiel auch Birgit Gräfingholt zum Einsatz. So spielten Antje Ambraß, Susanne Stuckmann und Sabina Vogt stark auf und konnten den TGH Punkt jeweils in 2 Sätzen gewinnen. Birgit Gräfingholt musste sich hingegen in eben 2 Sätzen geschlagen geben. Auch in den Doppel spiegelte sich die TGH stärke wieder und beide Doppel konnten in 2 Sätzen gewonnen werden.

3 Saisonsiege und 1 Unentschieden sorgen für eine zufriedene Bilanz.

Einzel: Antje Ambraß 6:1/7:5, Birgit Gräfingholt 2:6/1:6, Susanne Stuckmann 6:1/6:0, Sabina Vogt 6:1/6:2, Doppel: Ambraß/Stuckmann 6:2/6:2, Gräfingholt/Vogt 6:2/6:3

Herren 40 I Kreisliga

SUA Witten - TG Hiddinghausen 7:2

Eine derbe Niederlage gab es zum Saisonabschluss beim Aufsteiger für die Herren um Mannschaftsführer Stephan Rath. So konnte im Einzel nur Christian Schenk gegen Lars Josuweck seinen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen. Alle 5 weiteren Einzel gingen glatt in 2 Sätzen an die Gastgeber. Auch im Doppel konnte sich Schenk an der Seite von Rath einen weiteren TGH Punkt sichern.

Ergebnisse: Einzel: Torsten Pilz 3:6/0:6, Frank Beckmann 1:6/3:6, Stephan Rath 0:6/0:6, Christian Schenk 6:1/6:3. Kai Vohwinkel 3:6/4:6, Ivo Siebers 4:6/3:6, Doppel: Pilz/Beckmann 4:6/1:6, Rath/Schenk 6:2/6:3, Vohwinkel/Siebers 2:6/2:6

