TG Hiddinghausen – TV Recklinghausen-Süd 5:1.

unter Einhaltung der Corona Abstandsregeln startete die TG Hiddinghausen in die Übergangssaison der Tennis Sommersaison. Um einen zügigen Ablauf des Saisonauftaktes zu gewährleisten, stellte die TG Hiddinghausen ihrem Herren 65-Team für die Partie gegen den TV Recklinghausen-Süd vier Plätze zur Verfügung. So konnten alle Matches gleichzeitig beginnen.

Die Mannschaft um Spielführer Hans-Günter Abendroth bedankte sich mit einer 3:1-Führung nach den Einzeln. In den Doppeln legten die Hiddinghäuser Gastgeber zweifach nach.

Neu an der Spitzenposition, Klaus Kümper, Verbandsligaspieler der Herren 60 der BSG Gemeinschaftswerk und früher schon viele Jahre bei der TGH aktiv, feierte per Doppelspielrecht mit einem 6:2/6:0-Erfolg ein erfolgreiches Comeback für seinen alten Klub. Mannschaftsführer Günter Abendroth müsste sich strecken, und hatte im Match-Tie-Break mit dem engsten Ergebnis mit 10:8 das bessere Ende für sich. Ulli Sauer hingegen müsste sich mit 1:10 geschlagen geben. Jürgen Zang bekam im 2.Satz seinen Gegner besser in den Griff und punktete zum 3:1 Zwischenstand. Die beiden Doppel gingen auch dank der Unterstützung von Bernd Schreiber beide an die TGH.

Einzel: Klaus Kümper 6:2/6:0 Günter Abendroth 7:5/1:6/10:8, Ulrich Sauer 5:7/6:1/1:10, Jürgen Zang 7:6/6:3, Doppel: Abendroth/Sauer 6:2/6:3: Kümper/Schreiber 6:4/6:1