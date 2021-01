Die Langenberger Sportgemeinschaft bietet wieder ein Onlinetraining für ihre Mitglieder, sowie alle anderen Interessierten an. Die LSG knüpft da an, wo sie im alten Jahr aufgehört hat.

Nach den neusten Erkenntnissen, ist bis auf Weiteres nicht mit einem normalem Trainingsbetrieb in der Sporthalle zu rechnen, weshalb die LSG ein attraktives Angebot für alle interessierten Sportler zusammengestellt hat. Die Zugangsdaten befinden sich auf der LSG Homepage www.lsg-langenberg.de. Für dieses Online Training werden ein mobiles Endgerät, ein Desktop und dazu das kostenlose Programm Zoom benötigt.

Training für Kinder

Montags und freitags richtet sich das Training an die Jüngsten, so gibt es von 17 bis 17.45 Uhr ein Bewegungsangebot für Kinder von 3 bis 7 Jahren und ein Koordinationstraining für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Des Weiteren werden an 5 Tagen abends unter der Woche unterschiedliche Trainingseinheiten angeboten, wie Crossfit, Zumba, Pilates, Rückenfit, Bauch Beine Po und Fitness Workout. Die genauen Zeitangaben befinden sich auf der Website. Die LSG Taekwondo Abteilung bietet ihren Mitglieder zusätzlich spezifisches Taekwondo Training an.

Natürlich kann man das Online Training nicht mit dem normalen Sportbetrieb vergleichen und der eine oder andere hat vielleicht am Anfang Berührungsängste mit dieser Art von Sport, doch versuchen alle Übungsleiter und Trainer der LSG es den Teilnehmern so angenehm wie nur irgend möglich zu gestalten und sowohl den Kontakt, als auch den Spaß am Sport aufrecht zu erhalten. Schon zu Beginn der Pandemie startete die LSG im April 2020 sehr erfolgreich das Onlinetraining und möchte auch im zweiten Lockdown alle Mitglieder und interessierte Sportler motivieren dabei zu sein.