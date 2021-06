Die Velberter SG startet bei hoffentlich gutem Wetter, die "VSG-Outdooroffensive". Bereits seit Ende Mai gibt es für Kinder und Jugendliche auf der Leichtathletikanlage am EMKA Sportzentrum zahlreiche Sportangebote unter freiem Himmel.

„Wir wollen die Jugend wieder in Bewegung bringen“, so Axel Spitzer, Geschäftsführer der Velberter SG. „Schon jetzt sehen wir, wie gut unser Angebot angenommen wird. Die verschiedenen Sportgruppen sind in guter Stärke belegt.“ Ziel sei es möglichst viele Gruppen wieder zum Sport zu bringen. Mit Hilfe eines Zonensystems und Zeit-Clustern wurde der Sportbetrieb auf der Leichtathletikanlage am EMKA Sportzentrum wieder aufgenommen. Mit dem VSG-Buchungssystem ist es den Sportlern möglich, sich für Ihr Angebot anzumelden. Dadurch sei auch die Nachverfolgungspflicht gewährleistet, so Spitzer. Ob Leichtathletik, Kindersport, Basketball,Turnen,Fitness oder Rollkunstlauf, es gibt für jeden Geschmack ein sportliches Angebot. Auch der „Outdoor GYM“ ist wieder eröffnet und mit Dr. Wolff Trainingsstationen, Medizinbällen, Spinning-Bikes und vielem mehr ausgestattet. „Bei hoffentlich gutem Wetter ist das für alle eine gute Gelegenheit an der frischen Luft in Gruppen Spaß zu haben und sich zu bewegen. Platz steht auf der Sportanlage genug zur Verfügung.“ Bewegung sei gerade zur Zeit für alle wichtig, um den Kopf frei zu bekommen und zu entspannen. Auch von den Eltern hat der Sportverein schon jede Menge positives Feedback bekommen berichtet Spitzer: „Seit die Inzidenzen sinken, hatten wir viele Anfragen, wann wohl der Sportbetrieb wieder aufgenommen würde. Jetzt spürt man viel Erleichterung.“ Das Procedere nach der erfolgreichen Anmeldung zu einem Sportkurs ist einfach und es sind nur wenige Dinge zu beachten. Die Sportler werden gebeten direkt in Sportsachen ca. fünf Minuten vor Beginn der Einheit zum Eingangstor der Leichtathletikanlage zu kommen. Dort werden sie vom Trainer abgeholt, da der Zugang zur Anlage nur den Sportlern und Trainern gestattet ist. Axel Spitzer: „Sollte sich einmal etwas, bedingt durch die Kursstärke, zusätzliche Angebote oder wetterbedingt verändern, gibt es fortwährende Updates. Und sollte sich bei bereits gebuchten Angeboten mal etwas ändern, folgt automatisch ein Benachrichtigung per E-Mail. Wir freuen uns über jeden Teilnehmer, der Freude an der Bewegung hat.“

Anmeldung unter:

Velberter SG

https://www.velberter-sg.de/vsg-outdoor-offensive/

Telefon: 02051 / 252339

E-Mail: info@velberter-sg.de

Info:

VSG-Kindersportakademie:

5. bis 9. Juli (erste Sommerferienwoche), 9 bis 16 Uhr, Schwerpunkt: Spiel, Spaß und Bewegung für alle Sechs- bis 14-Jährigen

Wo: Velberter Sportgemeinschaft

Am Sportzentrum 1, Velbert