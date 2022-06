Normalisierung nach Corona

In allen Abteilungen und Gruppen des Nevigeser Turnverein 1862 e.V. (NTV) finden aktuell wieder Trainingsprogramme unter nahezu regulären Umständen statt. Corona und die dafür lange Zeit erforderlichen Verbote und Auflagen, mit strengen Kontakt- und Abstandsregeln, hatten dies leider für viele Monate nahezu unmöglich gemacht. Das betraf natürlich gerade auch die jungen Sportlerinnen und Sportler im Tae Kwon Do des NTV, da deren Training und Wettkämpfe zweifelsfrei einen ausgewiesenen Kontaktsport darstellen.

Gürtelprüfungen nach intensiver Vorbereitung

Doch mit den allgemeinen Lockerungen der Corona-Auflagen im Vereinssport und nach intensiver Vorbereitung, konnten vor nur wenigen Tagen (08.06.2022) auch im Tae Kwon Do des NTV endlich wieder erste kleine Gürtelprüfungen stattfinden. Geprüft wurde dabei in den Disziplinen Kampf, Sparring, Hand- und Fußtechniken, Bruchtest und Formen, wie auch die sportliche Theorie.

Insgesamt acht NTV-Sportlerinnen und Sportler nahmen an diesem Tag die Herausforderungen an und konnten sich am Ende über bestandene Prüfungen und neue Gürtel freuen.

Gratulationen zur bestandenen Prüfung

Das NTV-Trainerteam von Bianca Schiller, mit Co-Trainerin Leni Atzwanger und Trainingshelfer Maximilian Nebel, beglückwünschen Timur Yilmaz, Jana Dlugosch, Louis Bendix Flentje, Maria Cheskah Rivera, Lucas Görke, Gabriel Klever, Alina Sonnenschein und Finja ten Elzen zu ihren tollen Erfolgen, genauso wie Aurelia Guicciardini, die ihre Prüfung schon zwei Wochen zuvor erfolgreich bestanden hatte.