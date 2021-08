Kaum gehen die Sommerschulferien in Nordrhein-Westfalen zu Ende, erinnert der Nevigeser Turnverein 1862 e.V. (NTV) an sein Freizeitangebot für die Herbstferien in diesem Jahr. In der Zeit vom 08. bis zum 15. Oktober 2021 reisen wieder Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 15 Jahren in den beliebten Freizeitpark Schloß Dankern nach Haren an der Ems. Und da noch zwei Teilnehmerplätze für Mädchen und sechs für Jungen zur Verfügung stehen, wurde der Anmeldeschluss auf den 05. September verlängert. Letzte Chance also, um schon die nächsten Ferien zu planen.

Da in diesem Jahr die Anmeldungen zur NTV-Freizeit im Schloss möglichst kontaktfrei und überwiegend elektronisch erfolgen sollen, findet man die erforderlichen Anmeldeformulare auf der Homepage des NTV unter 'www.nevigesertv.de' im Bereich der 'Downloads'. Dort heruntergeladene, ausgefüllte und unterschriebene Formulare müssen dann, eingescannt als Mail an die Reiseorganisatorin Maike Brummelman ( maike.brummelman@nevigesertv.de ) oder, wenn dies im Einzelfall nicht möglich ist, als Original im Brief ( Im Koven 4, 42553 Velbert-Neviges ), an den Nevigeser Turnverein gesandt werden.

Pro Anmelder können auf diesem Weg, für einen Einzelpreis in Höhe von 200,- Euro, maximal zwei Plätze auf einmal gebucht werden. Jedes teilnehmende Kind muss zudem, wie schon aus den Vorjahren bekannt, während der Reise ein Mittagessen für sieben Personen seiner Wohngruppe ausrichten bzw. finanzieren. Jede einzelne Anmeldung wird erst nach einer Anzahlung von 100,- Euro wirksam.

Erst wenn die erforderliche Anzahlung überwiesen wurde, über deren Frist und Zielkonto in einer Rückmeldung des Vereins genauer informiert wird, kommt die Reiseanmeldung durch schriftliche Bestätigung des NTV endgültig zu einem erfolgreichen Abschluss. Die für jedes minderjährige Reisemitglied auch noch zwingend erforderliche, individuelle Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten, steht ebenfalls auf der Homepage des NTV , im Bereich der 'Downloads'; zum Herunterladen, zur anschließenden Unterschrift und Übersendung mit Mail oder Post bereit.

Ein weiterer Informationsaustausch für erfolgreiche Anmelder ist dann geplant mit einem Elternabend des NTV, der unter Corona-bedingten Voraussetzungen für Donnerstag, den 23.09.2021, 19.00 Uhr, in der Nevigeser Sporthalle am Waldschlößchen geplant ist.

Reiseorganisatorin Maike Brummelman hofft und freut sich schon heute auf die nun schon 26. NTV-Vereinsreise im Herbst 2021 nach Schloß Dankern: "Wir würden wieder gerne mit insgesamt 42 Mädchen und Jungen, im Alter zwischen 8 und 15 Jahren, in sieben gemütlichen Waldhäusern wohnen und viel Spaß dabei haben. Jeweils sechs NTV-Kids, zusammen mit mindestens einem Betreuer, bilden dann wieder kleine Vereinsfamilien. Dabei werden wir auch in diesem Jahr ganz sicher wieder ein schönes Programm ermöglichen, auch wenn wir dabei natürlich die besonderen Bedingungen und Möglichkeiten in Corona-Zeiten beachten müssen und alle Richtlinien und Auflagen dazu konsequent beachten werden!"

Weitere Auskünfte zur NTV-Freizeit und den dazu laufenden Vorbereitungen erteilt NTV-Jugendwartin und Reiseorganisatorin Maike Brummelman (Telefon 0234 - 5249499 / Mail: 'maike.brummelman@nevigesertv.de' ) gerne auf Anfrage.

Allgemeine Informationen zum Freizeitpark Schloß Dankern finden sich im Internet unter: 'http://www.schloss-dankern.de'