Gerade erst erhielt der Nevigeser Turnverein 1862 e.V. (NTV) die traurige Nachricht vom Tod eines ganz besonderen Vereinsmitglieds. Hans-Emil-Kromberg verstarb am 25. März 2022 im Alter von 86 Jahren. Wegen der besonderen Umstände in den aktuellen Corona-Zeiten und auf Wunsch des Verstorbenen, hat die Beisetzung bereits im engsten Familienkreis stattgefunden.

Hans-Emil Kromberg war ein wahres Urgestein im NTV. Schon am 01. Januar 1950 trat der überzeugte Sportler der Nevigeser Vereinsfamilie bei. Deshalb wurde er in der Mitgliederversammlung 2020, die Corona-bedingt erstmalig in der Sporthalle am Waldschlösschen stattfand, auch für seine damals schon 70-jährige Vereinszugehörigkeit besonders geehrt.

Hans-Emil Kromberg war im NTV aber über die vielen Jahre nicht nur als Sportler aktiv, sondern immer wieder auch als Organisator von Veranstaltungen, Festen, Reisen und Wanderungen. In den Jahren 1970 bis 1972 übernahm er sogar die Führung des NTV als Vereinsvorsitzender. Ganz besondere Freude machten ihm in den letzten Jahren aber seine sportlichen Aktivitäten bei den NTV-Oldies, die ihren langjährigen Sportkameraden schon jetzt schmerzlich vermissen.

Die große NTV-Familie hat mit Hans-Emil Kromberg nicht nur einen großartigen Menschen und überzeugten Sportler, sondern ein stets besonders humorvolles und liebenswertes Mitglied verloren, um welches die Nevigeser Sportgemeinschaft aktuell aufrichtig trauert.