Nur noch wenige Tage und Stunden bis zum neuen Jahr - Zeit für den Nevigeser Turnverein 1862 e.V. (NTV) allen Mitgliedern, aber auch allen Freunden, Gönnern und Unterstützern des Vereins, an dieser Stelle herzlichen Dank zu sagen, für die große Solidarität mit dem NTV im nun schon fast abgelaufenen Jahr 2020.

"Diesen Dank verbinden wir mit der Hoffnung auf ein gesundes und für uns alle einfacheres und weniger belastetes Jahr 2021 im privaten, beruflichen, schulischen und natürlich auch im sportlichen Leben!", so Thomas Stockter, Vorsitzender des NTV. "Wir wissen leider noch nicht, wann der Lockdown enden und unser schon seit Wochen ruhendes Sportangebot endlich wieder neu starten wird. Wir hoffen aber schon bald auf bessere Zeiten!"

Doch auch wenn das Sportangebot im NTV aktuell vollkommen ruht, steht der NTV-Vorstand für seine Mitglieder und andere Vereinsinteressierte trotzdem weiterhin bereit. Zur Regelung von Geschäftsbedürfnissen, wie auch für allgemeine Wünsche und Fragen, ist der NTV in den wöchentlichen Geschäftszimmerzeiten erreichbar. Doch diese Zeiten ändern sich 2021 ganz bestimmt. Denn ab Januar ist der Vorstand des NTV, außerhalb der regulären Schulferien, an jedem Mittwoch von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr im Vereinsbüro, Im Koven 4 in Neviges, erreichbar. Dabei sind natürlich bis auf weiteres Abstands-, Masken- und Hygieneregeln zu beachten.

Der NTV wünscht Allen einen ruhigen Jahresübergang und alles Gute im neuen Jahr 2021. Bleiben Sie bitte alle gesund !