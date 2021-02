Genauso konsequent, wie in der Umsetzung gesetzlich verordneter Beschränkungen seines Sportangebots in kritischen Zeiten der Corona-Pandemie, reagiert der Nevigeser Turnverein 1862 e.V. (NTV) nun auch mit einer aktuellen Anpassung seiner Zusatz- und Mitgliedsbeiträge.

Begründung:

„Seit dem erneuten Lockdown im November 2020 ruhen unsere Übungs- und Trainingsangebote im NTV auf heute noch immer unbestimmte Zeit. Darauf wollen wir bei unseren aktuell anstehenden Beitragseinzügen reagieren!“, kündigt Thomas Stockter, Vorsitzender des NTV an.

„Unsere Vereinsbeiträge sind keine Entgelte für erbrachte Vereinsleistungen (konkrete Sportangebote), sondern eine satzungsgemäße Verpflichtung für alle unsere Mitglieder zur Verwirklichung des Vereinszwecks. Hierdurch unterscheidet sich der NTV, in seiner rechtlichen Stellung als gemeinnütziger Verein, von kommerziellen Dienstleistungsanbietern. Die Kosten zur Verwirklichung unseres Vereinszwecks entstehen aber auch in Corona-Zeiten leider weiter. Trotzdem will der NTV-Vorstand die auftretenden Ersparnisse, die bei ruhendem Sportbetrieb durch ausfallende Hallen- und Personalkosten entstehen, in angemessener Weise an die Mitglieder des Vereins weitergeben!“

 Das bedeutet:

Dieser aktuell einstimmig gefasste Beschluss des Vereinsvorstandes bedeutet für Mitglieder des NTV nun ganz konkret, dass alle abteilungs- und sportartbezogenen Zusatzbeiträge im ersten Halbjahr 2021 komplett entfallen. Zudem erhält jeder Beitragszahler eine Gutschrift in Höhe von 20,- Euro, zur sofortigen Verrechnung beim demnächst erfolgenden Bankeinzug der auch weiter gültigen Mitgliedsbeiträge.

 Danke!

„Ich bedanke mich hier und heute ganz ausdrücklich bei allen Mitgliedern für das bisher gezeigte Verständnis und die große Solidarität in dieser schwierigen Situation im Vereinsleben des NTV. Ich hoffe, dass dies auch weiter so bleibt, dass wir alle gesund bleiben oder schnell wieder werden und dass wir schon bald wieder gemeinsame Sportaktivitäten genießen können“, schließt Thomas Stockter seine Ausführungen in der Hoffnung auf eine schnelle Verbesserung der Gesamtlage 2021.