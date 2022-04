Nach den aktuellen Lockerungen nahezu aller Corona-Auflagen gibt es beim Nevigeser Turnverein 1862 e.V. (NTV) wieder Hoffnung und die begründete Erwartung, dass auch in den diesjährigen Herbstferien, unter Beachtung der dann geltenden Corona-Schutzbedingungen, wieder die traditionelle Jugend-Vereinsreise nach Schloß Dankern möglich sein wird. Darum steigt der Verein jetzt auch rechtzeitig in die dafür erforderlichen Vorbereitungen ein.

Wenn es bei der dann schon 27. NTV-Jugendfreizeit, in der Zeit vom 30. September bis zum 07. Oktober 2022, wieder in den beliebten Freizeitpark Schloß Dankern, nach Haren an der Ems gehen wird, muss dafür jetzt schon das erforderliche Anmeldeverfahren starten. Da die Anmeldungen auch in diesem Jahr wieder weitestgehend kontaktfrei und deshalb überwiegend elektronisch erfolgen sollen, findet man die erforderlichen Anmeldeformulare (PDF und WORD) ab sofort auf der Homepage des NTV unter 'www.nevigesertv.de', im Bereich der 'Downloads NTV-Homepage'. Dort heruntergeladene, ausgefüllte und unterschriebene Formulare müssen dann (eingescannt) als Mail an die verantwortliche NTV-Reiseorganisatorin Maike Brummelman - maike.brummelman(at)nevigesertv.de - oder, wenn dies im Einzelfall nicht möglich ist, mit Briefpost an den Nevigeser Turnverein 1862 e.V. (Im Koven 4, 42553 Velbert-Neviges) geschickt werden.

Auf diesen Wegen können pro Anmelder, für einen Einzelpreis in Höhe von jeweils 210,- Euro, maximal zwei Plätze auf einmal gebucht werden. Jedes teilnehmende Kind muss zudem, wie schon aus den Vorjahren bekannt, während der Reise ein Mittagessen für sieben Personen seiner Wohngruppe ausrichten bzw. finanzieren. Jede einzelne Anmeldung wird erst nach einer Anzahlung in Höhe von 105,- Euro wirksam.

Erst wenn die erforderliche Anzahlung überwiesen wurde, über deren Eingangsfrist und Zielkonto der NTV in seiner Rückmeldung zur Anmeldung genauer informiert, kommt die Reiseanmeldung durch schriftliche Bestätigung des NTV endgültig zu Stande.

Eine für jedes minderjährige Reisemitglied auch noch zwingend erforderliche, individuelle Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten, steht ebenfalls auf der Homepage des NTV ( unter 'www.nevigesertv.de' ), im Bereich der 'Downloads', zum Herunterladen, zur Unterschrift und zur Übersendung mit Mail oder Post bereit.

Ein weitergehender Informationsaustausch für alle erfolgreichen Anmelder, wird dann noch bei einem späteren Elternabend des NTV stattfinden, über dessen Termin und Ort die Betroffenen natürlich rechtzeitig informiert werden.

Reiseorganisatorin Maike Brummelman freut sich schon heute auf die dann schon 27. NTV-Vereinsreise nach Schloß Dankern in den Herbstferien 2022: "Wir werden wieder mit insgesamt 42 Mädchen und Jungen, im Alter zwischen 8 und 15 Jahren, in sieben gemütlichen Waldhäusern wohnen und bestimmt viel Spaß dabei haben. Jeweils sechs NTV-Kids, zusammen mit mindestens einem Betreuer, bilden dann kleine NTV-Wohngruppen. Auch in diesem Jahr werden wir in Schloß Dankern erneut ein tolles Ferienprogramm anbieten, bei dem wir aber natürlich auch wieder alle besonderen Bedingungen und Möglichkeiten in Corona-Zeiten beachten werden!"

Weitere Auskünfte zur NTV-Freizeit und den dazu laufenden Vorbereitungen erteilt NTV-Jugendwartin und Reiseorganisatorin Maike Brummelman - Telefon 0234 - 5249499 / Mail: 'maike.brummelman(at)nevigesertv.de' - gerne auf Anfrage.

Allgemeine Informationen zum Freizeitpark Schloß Dankern finden sich im Internet unter: 'http://www.schloss-dankern.de'