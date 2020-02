Mit einem Schaden in Höhe von 1500 Euro fand ein Fahrer seinen geparkten Wagen auf dem Parkplatz von Manufactum an der Hiberniastraße vor. Er hatte den silbernen Mercedes am Montag, 3. Februar, um 15.30 Uhr dort geparkt und gegen 16.30 Uhr die Beschädigungen festgestellt. Ein Unfallverursacher hat sich nicht gemeldet.

Möglicherweise war das andere Fahrzeug grün.

Polizei erbittet Hinweise

Hinweise zur Verkehrsunfallflucht erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel.: 0800 2361 111.