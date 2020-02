„Herrlich, aber gefährlich...!“ – so lautet das hochamüsante Programm des Ensembles Brettl-Diva, das am Samstag, 22. Februar, ab 19.30 Uhr auf der Bühne des Kulturforums Kapelle Waltrop, Hochstraße 20 ,zu genießen ist.

Der Eintritt beträgt 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Unsterblich, zeitlos und wie aus dem Leben gegriffen, mischen die liederlichen Chansons der 20er Jahre richtig auf.



Frontfrau Andrea Rieche

Mit unerhört wandlungsfähigem Mezzosopran widmet sich „Frontfrau“ und Sängerin Andrea Rieche den frechen und immer wieder auch frivolen Songs dieser so ungemein lebendigen Zeit, in der die Menschen zwischen zwei Weltkriegen zumindest doch vorübergehend aufatmen konnten. Brettl-Diva schlägt den Bogen von der naiven Liebe hin zur berechnenden Liaison, alles eben „Herrlich, aber gefährlich…!“

Die brillant geschriebenen Lieder wie etwa „Die Herren Männer“ (auf einen Text von Kurt Tucholsky) oder „Sexappeal“ stammen aus der Feder des einzigartigen Friedrich Hollaender. Aber auch Komponisten und Texter wie Mischa Spoliansky und Marcellus Schiffer erzeugen mit ihren kabarettistisch-musikalischen Betrachtungen von Mann und Frau ein Spiegelbild dieser „wilden“ Jahre.

Und es bleibt kein Auge trocken, wenn Andrea Rieche ihrer Zuhörerschaft so wirkungsvolle Capricen zusingt wie: „Ich bin ein Vamp“, „In Büsum gibt‘s einen Keuschheitsverein“ oder „Benjamin, ich hab‘ nichts anzuziehn!“...

Andrea Rieche gehört dem Theater Dortmund an. Zu ihren Partien zählen Hänse lund Mutter in „Hänsel und Gretel“, Zweite Dame in der „Zauberflöte“ oder Mrs. Quickly in Verdis „Falstaff“.

Neben einer regen Konzerttätigkeit als Solistin in großen Chorwerken und im kirchenmusikalischen Bereich widmet sie sich gleichermaßen der kammermusikalischen Form, darunter im Duo CantAkkordeon mit Andrea Knefelkamp-West.

Einer völlig anderen Richtung hat sich die vielseitige Mezzosopranistin als Interpretin von Liedern, Songs und Chansons vorwiegend der 20er und 30er Jahre verschrieben. So tritt sie unter anderem immer wieder in der Formation Brettl-Diva zusammen mit Pianist Rainer Klaas und Akkordeonistin Andrea Knefelkamp-West mit dem Programm „Herrlich, aber gefährlich…!“ auf.

Ihre Gesangs- und Bühnenerfahrung vermittelt Andrea Rieche darüber hinaus als Stimmbildnerin und Leiterin von Gesangsworkshops.

Pianist Rainer Maria Klaas

Musikalische Begleitung findet die mitreißende Sängerin bei PianistRainer Maria Klaas und Akkordeonistin Andrea Knefelkamp-West.

Klaas, als Konzertpianist in Essen und Hamburg ausgebildet, gilt als einer der vielseitigsten Interpreten der Klavier- und Kammermusik des 19., 20. und 21. Jahrhunderts. Konzerte und Meisterkurse führten ihn in viele Länder Europas, in die USA, nach Israel, Südkorea und Indonesien. In der Waltroper Kulturkapelle ist Klaas ein häufiger und beliebter musikalischer Gast.

Andrea Knefelkamp-West

Nach vielen Jahren der Beschäftigung in verschiedenen Theaterfunktionen, so zuletzt als Dramaturgin und persönliche Referentin des ehemaligen Dortmunder Generalmusikdirektors Jac van Steen, konzipiert die studierte Akkordeonistin, Pianistin und Musikwissenschaftlerin Andrea Knefelkamp-West Kammerkonzerte, in denen sie auch selber auftritt, in Waltrop zuletzt im Juni 2017 mit einem begeisternden Soloabend.

Mehr Infos unter www.tutto-concerto.de