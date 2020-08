Im Zeichen irischer Folkmusik steht das Open-Air-Konzert mit den Irish-Folk-Bands "Fragile Matt" und "Shamrock“ am Samstag, 15. August, um 19 Uhr im LWL-Industriemuseum Schiffshebewerk Henrichenburg, zu dem der Landschaftsverband Westfalen-Lippe einlädt.

"Fragile Matt" spielen traditionelle irische Folkmusik und sind schon früher im Schiffshebewerk aufgetreten: Im Februar haben sie noch kurz vor dem Corona-Lockdown ein ausverkauftes Konzert in der Maschinenhalle gegeben. Die Band wurde 2008 im irischen Doolin von dem Musiker David Hutchinson gegründet und ist regelmäßig in Deutschland, Holland und Irland auf Tour. David Hutchinson (Gesang, irische Bouzouki, Banjo) wird von Andrea Zielke (Gesang, Gitarre) und Katja Winterberg (Bodhrán, Geige) begleitet.

Musik-Mix mit Shamrock

"Shamrock" spielen einen Mix aus traditionellem Irish Folk, schottischen Songs und amerikanischem Country. Die fünf Musiker kommen aus Dülmen, Recklinghausen und Oer-Erkenschwick. Der Name der fünfköpfigen Band bedeutet "Kleeblatt", das ein wichtiges irisches Symbol ist. Die Band spielt typische Pub-Songs, Balladen und Tänze wie Jigs, Reels oder Polkas.

Der Eintritt kostet 17 Euro. Tickets sind online unter www.adticket.de erhältlich.