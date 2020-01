Bei der ersten eigenen Veranstaltung von Verein Pro Kapelle in 2020 wird es im Kulturforum Kapelle am kommenden Samstag, 18. Januar, festlich. Mit Chor- und Bläserklängen wird in das neue Jahr eingestimmt.

Unter der Leitung von Reinhard Schnarr präsentieren der Chor "Tonwerk" und das Blechbläserquintett "Jahreszeiten" klangreiche Musik, die zum Teil noch einmal an das Weihnachtsfest erinnert, den Besuchern gleichzeitig aber die richtige Stimmung für das neue Jahr vermitteln will.

Termin ist Samstag, 18. Januar, um 19.30 Uhr im Kulturforum Kapelle Waltrop, Hochstraße 20. Der Eintrittspreis beträgt 15, Euro, ermäßigt 10 Euro. Karten gibt es im Bioladen "... natürlich Mavita", Hochstraße 84, in Waltrop und an der Abendkasse.