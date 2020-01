Sein loses Mundwerk und seine lose Grammatik bügeln jeden Widerspruch platt und sein Monsterkassengestell erschlägt jeden Zweifel, dass es dem Mann an Durchblick fehlen könnte. Herbert Knebel und sein Affentheater bringen am Samstag, 11. Januar, in der Stadthalle, Raiffeisenplatz 1, ihr aktuelles Programm "Außer Rand und Band" auf die Bühne.

Herbert Knebel, Bühnen-Alter-Ego von Kohlenpott-Kabarettist Uwe Lyko und seines Zeichens ewiger Frührentner, bleibt standhaft im täglichen Krieg gegen Gott und die Welt und Gattin Guste. Mit der Rückendeckung seines legendären Affentheaters hat der Ruhrgebiets-Choleriker alles und jeden fest im Griff.

Auch seine Waltroper Fangemeinde, könnte man meinen. Denn Herbert Knebel stand schon mehr als ein halbes Dutzend Mal in der Schiffshebewerkstadt auf der Bühne und wusste dabei sein stetig wachsendes Publikum immer zu begeistern. Das aktuelle Erfolgs-Programm von Herbert Knebels Affentheater heißt "Außer Rand und Band" und ist zu Beginn des neuen Jahres erstmalig in Waltrop zu sehen.

Tickets gibt es für 30,80 Euro im Kulturbüro, Ziegeleistraße 14, und in der Bücherinsel, Hagelstraße 9.