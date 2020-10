Der Grundkurs Nähen in der VHS Waltrop startet am Dienstag, 10. November, von 18.45 bis 21.30 Uhr. Er findet an sechs Abenden wöchentlich bis zum 15. Dezember dieses Jahres statt.

Dieser Grundkurs ist für alle Teilnehmenden bestimmt, die Grundbegriffe des Nähens in Theorie und Praxis erlernen wollen. Auch Teilnehmende mit Vorkenntnissen können diesen Kurse besuchen.

Nach einfacher Grundform

Es werden Kleidungsstücke nach einfacher Grundform hergestellt. Die Grundschnitte sind großzügig und gerade geschnitten, so dass sie besonders leicht zu nähen sind und dennoch Möglichkeiten der eigenen Ausgestaltung offenlassen. Die Schnittmuster werden von der Dozentin gestellt.

Die Teilnehmenden werden gebeten, bereits zum ersten Abend, die von ihnen benötigten Materialien (Schere, Maßband, Kreide, Stoff und Nähnadeln) mitzubringen. Maschine kann gestellt werden.

Vor Kursbeginn

Es wird empfohlen, vor Kursbeginn die Kursleiterin, Frau Klomfaß, zu kontaktieren unter der Rufnummer 02309/4488. Die Gebühr beträgt 79 Euro.

Anmeldungen nimmt die VHS entgegen, entweder persönlich (Ziegeleistraße 14, 45731 Waltrop), oder telefonisch 02309/9626-0; per Fax 02309/9626-20, per Mail: vhs@vhs-waltrop.de