Der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters Thomas Janßen hat gestern im Rathaus Maike Becker und Nico Frerix als neue Auszubildende bei der Gemeinde Alpen begrüßt.

Die neuen Auszubildenden werden in den nächsten beiden Jahren zu Verwaltungswirten ausgebildet und durchlaufen in ihrer Ausbildung alle Bereiche der Verwaltung.Thomas Janßen wünschte den beiden Nachwuchskräften einen guten Start in die Ausbildung und viel Erfolg für die anstehenden Herausforderungen.

Die Gemeinde Alpen stellt in diesem Jahr zwei Ausbildungsplätze zur Verfügung. Bereits in den letzten Jahren hat die Gemeinde Alpen Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt, um so den künftigen Bedarf der Gemeindeverwaltung mit qualifiziertem Personal

decken zu können.