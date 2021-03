Die Gruppe „Kirche Kunterbunt“ bietet von Freitag, 12. März, ab 15 Uhr bis zum Sonntag, 21. März, bis 18 Uhr einen „Actionbound“ in Menzelen-Ost an.

Das bedeutet, dass sich Familien mit Kindergartenkindern und Grundschülern auf den Weg machen können. „Dem Frühling auf der Spur“ heißt es an 6 Stationen. Das ganze wird nicht länger als 60 Minuten in Anspruch nehmen und ermöglicht eine schöne Alternative zum Spaziergang mit der Familie. Dabei wird auch Gott nicht zu kurz kommen. Alles was sie benötigen ist ein Handy mit einem QR Code Scanner.

Abrufbar ist der Code ab dem 12. März auf der Kirchen-Homepage und in den sozialen Medien.