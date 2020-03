Während in der Vergangenheit das Besteller-Prinzip in der Immobilienbranche überwog, nach welchem die Käufer eines Immobilienobjektes einen Makler beauftragen, werben in der heutigen Zeit zumeist die Verkäufer selbst für ihre Immobilien und ziehen dazu einen Makler heran. Um zu vermeiden, wird die Maklerprovision in Wedemark oft zwischen beiden Seiten geteilt. Aufgrund einer mangelnden festgesetzten Regelung dieser Aufteilung hilft Ihnen City Immobilienmakler Wedemark gerne beim Finden einer zufriedenstellenden Einigung. In der Immobilienbranche in Wedemark gibt es schon heute unterschiedliche technische Neuerungen, wie die digitale Erstellung von Grundrissen. Des Weiteren werden ebenso andere Vorgänge wie virtuelle Hausbesichtigungen automatisiert. Dank dieser Methoden ist uns von City Immobilienmakler Wedemark eine noch schnellere Veräußerung möglich. Neue technische Methoden schaffen ebenfalls für die Spezialisten von City Immobilienmakler Wedemark, welche auf diesem Gebiet sehr versiert sind, Erleichterungen bei der Arbeit.

City Immobilienmakler GmbH

Westfeld 1A

30900 Wedemark

Deutschland

Tel: +4951309029799

Web: www.city-immobilienmakler-wedemark.de