Es sind nur noch wenige Tage, bis die siebte herbstliche Landpartie auf der idyllischen Anlage von Schloss Wocklum bei Balve am Donnerstag, den 1. Oktober, für vier Tage bis zum Sonntag, den 4. Oktober, ihre Tore öffnet. Die Genehmigung für die Gartenmesse wurde von der Stadt Balve erst am 21. September erteilt.

Wegen der Corona-Krise sind laut Veranstalter folgende Regeln beim Besuch der Landpartie zu beachten: Alle Besucher müssen sich vor dem Zutritt zu der Gartenmesse auf einem Kontaktformular registrieren, das auf der Website www.landpartie-schloss-wocklum.de heruntergeladen, aber auch noch vor dem Zugang zur Landpartie ausgefüllt werden kann.

Im Ein- und Ausgangsbereich gilt ebenso wie an den Ständen eine Maskenpflicht. „Auf das Abstandsgebot von 1,5 Metern zu fremden Personen ist zu achten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Über die Website können Tickets auch online erworben werden.

Zu den Auflagen zählt auch, dass sich nicht mehr als 1.300 Personen gleichzeitig auf dem Landpartie-Gelände aufhalten dürfen. „Es kann deshalb zu Wartezeiten vor der Tageskasse kommen“, teilt der Veranstalter mit.

Wartezeiten an der Tageskasse

120 Landpartie-Aussteller werden trotz der Corona-Krise mitten im Indian Summer auf über 10.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche besonders Schönes und Nützliches für Haus, Garten, Freizeit und Lebensart zeigen. Abgestimmt auf die Jahreszeit werden dies vor allem praktische und kleidsame Produkte für Herbst und Winter sein: Warme Stiefel, wärmende Schals, attraktive Pullover, schützende Hüte, Mode und Schmuck, Kamine und Öfen, Kräuter und Öle. Was die Landpartien nach dem Urteil von Besuchern aber besonders auszeichnet, „ist der besondere Mix aus Shopping im Grünen und Erholung für die Seele, weil man sich hier vom Stress des Alltags bestens entspannen kann“.

Eingeschränktes Rahmenprogramm

Obwohl das Rahmenprogramm durch die Corona-Auflagen nicht im gewohnten Umfang stattfinden könne, werde die niederländische Gänsekappelle mit ihren flotten Tambourmajoren auch in diesem Jahr ein großer Anziehungspunkt sein, kündigt der Veranstalter Rainer Timpe an. Zeitlose Musik bietet zudem das Duo Elo’s mit Geige und Gitarre. Und natürlich gibt es ein umfangreiches aus der Region stammendes kulinarisches Angebot, aber auch hervorragende Weine von bekannten Weingütern und ausgezeichneten Winzern.

So werden rund um Schloss Wocklum mitten in der Corona-Krise wieder Vielfalt und Vielseitigkeit herrschen, wenn es darum geht, auf der Landpartie Neues für das Haus oder die Freizeitgestaltung zu entdecken, Unbekanntes zu kosten, Seltenes zu bestaunen und Ideen für die dunkle Jahreszeit oder ein überraschendes Weihnachtsgeschenk mit nach Hause zu nehmen. „Eines garantieren wir unseren Besuchern“, verspricht Timpe, „wir werden alle Corona-bedingten Auflagen so schonend wie möglich durchführen, damit auch diese Landpartie zu einem Festival der Sinne wird.“