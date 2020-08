Am Mittwoch, 19. August, kam es gegen 7.30 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Datteln zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten.

Der Unfall sorgte für lange Rückstaus im Berufsverkehr, weildie Friedrich-Ebert-Straße in beide Richtungen gesperrt werden musste.

Nachbisherigen Erkenntnissen war ein 21-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick in

Richtung Datteln unterwegs und fuhr plötzlich auf das Heck einer 32-Jährigen

Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden

insgesamt vier Fahrzeuge aufeinander geschoben - darunter auch ein Motorrad.

Der60-jährige Motorradfahrer aus Oer-Erkenschwick wurde schwer verletzt. Ein

Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Auch der 21-Jährige und die32-jährige Autofahrerin wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden wirdzusammen auf etwa 13.500 Euro geschätzt.