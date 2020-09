Drei Seniorinnen wurden am vergangenen Wochenende in Datteln/Waltrop Opfer von Betrügern.

Gleich zwei Frauen wurden beim Geldabheben bestohlen. Auch ein Trickbetrüger an der Haustür war erfolgreich.

Am Freitag, 11. September, entwendete ein unbekannter Tatverdächtiger um 12.30 Uhr an der Bahnhofstraße eine Geldkassette mit Bargeld aus der Wohnung einer Waltroper Seniorin. Ein Mann gab sich an der Wohnungstür als Handwerker aus, welcher nach einem Wasserschaden die Anschlüsse in der Wohnung der Seniorin überprüfen wollte. Er konnte unter diesem Vorwand die Wohnung betreten. Die Frau begleitete den vermeintlichen Handwerker und ließ ihn hierbei nicht aus den Augen. Die Tür jedoch stand offen. So betrat vermutlich ein weiterer Tatverdächtiger die Wohnung und entwendete das Geld. Der "Handwerker" war circa 1,85 Meter groß, circa 40 bis 50 Jahre alt, hatte eine normale Statur, sprach akzentfreies Deutsch, hatte eine graue Hose und eine dunkle Jacke an und trug einen Aktenordner mit sich.

Am Samstag, 12. September, lenkte um 12 Uhr ein unbekannter Mann eine Waltroper Seniorin ab, welche in der Bank-Filiale an der Straße Egelmeer in Waltrop Geld abheben wollte. In einem günstigen Augenblick griff er zu und stahl der Frau das Geld. Der Tatverdächtige war circa 1,75 Meter groß, hatte eine schlanke Statur eine dunklere Hautfarbe und dunkle Haare. Er trug einen anthrazitfarbener Anorak.

Am Sonntag, 13. September, wurde um 14.12 Uhr eine Dattelner Seniorin in der Bank-Filiale an der Martin-Luther-Straße in Datteln von einem unbekannten Mann abgelenkt. Unter einem Vorwand sprach er die Dattelnerin an und entwendete dabei das bereits abgehobene Bargeld. Der Tatverdächtige war circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, etwa 20 Jahre alt und trug kurze dunkle/schwarze Haare. Er sprach deutsch mit Akzent und hatte einen grünen Pullover und eine dunkle Jogginghose an, außerdem trug er eine Gesichtsmaske.

Nicht ablenken lassen und wachsam sein

Gerade ältere Menschen sind vermehrt das Ziel der Betrüger und Diebe. Man soll sich am Bankautomaten nicht ablenken lassen und immer wachsam sein. Wenn einem etwas komisch vorkommt, soll der den Bankautomat nicht benutzt werden gegebenenfalls die Polizei gerufen werden. Weitere Informationen rund um das Thema Betrug an Geldautomaten sind unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-an-geldautomaten/ zu finden.

Man soll auch an der Wohnungs- oder Haustür immer aufpassen. Handwerker sollen nur dann in die Wohnung gelassen werden, wenn sie durch die Hausverwaltung oder einem selbst beauftragt wurden. Man soll sich energisch und notfalls auch lautstark gegen zudringliche Besucher wehren. Weitere Informationen rund um das Thema Betrug an der Haustür sind unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ zu finden.