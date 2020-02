Mit einer Uhr und Bargeld flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Fallstraße in Datteln.

Der Einbruch fand in der Zeit zwischen Montag, 3. Februar, und Mittwoch, 5. Februar, statt. Wie die Täter ins Haus gelangten ist unbekannt.Hinweise zum Sachverhalt nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.