In Zeiten wie diesen, in denen Handel und Dienstleistungen so stark von Einschränkungen betroffen sind wie nie zuvor, ändert sich auch die Sachlage ständig.Kein Tag vergeht, ohne das Veranstaltungen aller Art abgesagt oder verschoben werden.

Das nächste große Event in der Dattelner Innenstadt wäre der „Dattelner Mai 2020“ vom 15. bis 17. Mai.

"Dattelner Mai 2020" abgesagt

Die aktuelle Lage in der Corona- Krise spitz sich derzeit zu und die zu erwartende Genehmigungslage wird auch nicht einfacher.Deshalb hat die City Partner Datteln Werbegemeinschaft e. V. , in Absprache mit allen Beteiligten, entschlossen den „Dattelner Mai 2020“ abzusagen.

Aktuell und auch in sechs Wochen, ist die Gefahr für Kunden und Mitarbeiter einfach zu groß.