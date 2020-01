Wie schon in den vergangenen Jahren werden die Weihnachtsbäume aus Dattelner Haushalten zu Beginn des neuen Jahres kostenlos von den Mitarbeitern des Betriebshofs abgeholt: von Dienstag, 7. Januar, bis Montag, 13. Januar, jeweils am Tag der Restmüllabfuhr.

Die Bäume werden selbstverständlich auch in den Stadtteilen mitgenommen, in denen die Müllabfuhr plangemäß erst in der darauffolgenden Woche stattfindet. Die Bürgerinnen und Bürger stellen ihren Baum einfach an dem Wochentag raus, an dem die Restmüllabfuhr normalerweise stattfindet.

Abgeholt werden nur Weihnachtsbäume, die nicht größer als 2,50 Meter und frei von jeglichem Weihnachtsschmuck sind.

Die Bürgerinnen und Bürger haben darüber hinaus die Möglichkeit, ihren ausrangierten Weihnachtsbaum direkt am Recyclinghof der Stadt Datteln, Emscher-Lippe-Straße 12, kostenlos abzugeben.

Öffnungszeiten des Recyclinghofs

Montag geschlossen

Dienstag und Donnerstag 13 Uhr bis 18 Uhr

Mittwoch und Freitag 8 Uhr bis 12.30 Uhr

Samstag 8.30 Uhr bis 14 Uhr