Pünktlich zum zweiten Lockdown hat die Stadtbücherei ihren Bestand an Gesellschaftsspielen aufgestockt, damit auch an langen Winterabenden keine Langeweile aufkommt.

Zum Angebot gehören zum Beispiel „Mein erstes Memory“ für die Kleinsten bis hin zum Spiel des Jahres 2020 „Pictures“ oder das Partyspiel „Dinner for One“, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Im Angebot sind außerdem Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, DVDs und CDs für Kinder und Erwachsene, Tonies und Konsolenspiele.

Den gesamten Medienbestand der Stadtbücherei finden die Bürger im Onlinekatalog. Wichtig: Bei der Mediensuche muss „Datteln“ ausgewählt werden.

Kontaktfreie Ausleihe während des Lockdowns

Während des Lockdowns ist eine kontaktfreie Ausleihe weiterhin möglich. Die Medien können telefonisch, per Mail (stadtbuecherei@stadt-datteln.de) oder über die Favoritenliste des Online-Katalogs bestellt werden. Eine genaue Anleitung zur Medienbestellung gibt es unter www.datteln.de/stadtbuecherei. „Wir bitten die Bürger und Bürgerinnen darauf zu achten, nur verfügbare Medien auszuwählen“, erläutert Stadtbücherei-Leiterin Ines Gerner-Enders. „Die Wunschpakete können dann nach telefonischer Terminabsprache abgeholt werden.“ Weiterhin sagt sie „Neue Leser und Leserinnen sind uns jederzeit herzlich willkommen“ und „wir freuen uns über Anfragen per Telefon oder E-Mail.“