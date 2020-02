Am Wochenende standen erneut zwei Turniere der Herren auf dem Spielplan des PBVM. Mit den Plätzen 5 und 3 wussten die Düsseldorfer Spieler zu überzeugen.

Beim Heimturnier am Samstag in den Vereinsräumen des BC Colours war André Buchholz bester Düsseldorfer. In der Disziplin 10-Ball verpasste er das Halbfinale durch eine 3-5 Niederlage gegen Verbandsligaspieler Heiko Ankner (P&B Sports Club Bergisch Gladbach) nur knapp. Michael Kremser landete auf Platz 7.

Einen Tag später hatte Michael Kremser beim BSC Shooters Mettmann ein Déja Vu. Wie bereits 8 Tage zuvor in Bergisch Gladbach erreichte der Landesligaspieler in der Disziplin 8-Ball den 3. Platz. Im Halbfinale musste er sich dem späteren Sieger Stefan Kohlhaas mit 4-5 geschlagen geben. Durch das zweite Topresultat in Serie dürfte er damit die Qualifikation für die Verbandsmeisterschaft im 8-Ball geschafft haben.

