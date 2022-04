Düsseldorf. Der Petit Départ wird in diesem Jahr fortgeführt! Nach zwei Jahren, in denen der beliebte Kinderradwettbewerb coronabedingt ausfallen musste, heißt es jetzt wieder "Auf die Pedale, fertig, los". "Nach der Zwangspause bieten wir wieder Düsseldorfer Kindern die Gelegenheit, sich auf dem Fahrrad in Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Ausdauer zu beweisen und gleichzeitig Spaß dabei zu haben", erklärt Stadtdirektor und Jugenddezernent Burkhard Hintzsche zum Start der Anmeldemöglichkeit zum Petit Départ 2022.

Der Kinderradwettbewerb richtet sich an Kinder der Jahrgänge 2010 bis 2013. Es wird zu vier Veranstaltungen auf verschiedenen Bezirkssportanlagen eingeladen. Die Besten qualifizieren sich für ein Finalrennen, das im Rahmen des Radrennens "Rund um die Kö" am 13./14. August stattfinden soll.

Start der Tour de France 2017

Seitdem der Petit Départ zum Start der Tour de France 2017 in Düsseldorf ins Leben gerufen wurde, erfreute sich der Kinderradwettbewerb stets wachsender Beliebtheit. In diesem Jahr stehen 125 Plätze für jede der vier Radveranstaltungen zur Verfügung. "Alle Kinder und Jugendlichen, die sich gerne auf dem Fahrrad bewegen, kann ich nur ermuntern, am Petit Départ teilzunehmen. Die Anmeldungen sind ab jetzt und so lange möglich, wie Startplätze zur Verfügung stehen. Schnelligkeit ist also auch bei der Anmeldung gefordert", erläutert Stadtdirektor Hintzsche. Jedes Kind bekommt ein T-Shirt und eine Teilnehmermedaille. Die Tagesbesten werden bei einer Siegerehrung mit einem radsporttypischen Blumenstrauß ausgezeichnet.

Siegerehrung

Der Petit Départ umfasst wieder drei Disziplinen: einen Geschicklichkeitsparcours, einen Sprinttest und ein Zeitfahrrennen über 1,2 (Jahrgänge 2012/13) beziehungsweise 2,0 Kilometer (Jahrgänge 2010/11). Jungen und Mädchen werden getrennt gewertet. Damit Chancengleichheit herrscht, sind beim Petit Départ keine Rennräder oder ähnliche Räder mit sehr schmalen Reifen erlaubt. Ebenso dürfen Kinder, die bereits eine Radsportlizenz besitzen, nicht starten. Leihfahrräder können bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus besteht absolute Helmpflicht. Die Teilnahme am Petit Départ ist unentgeltlich.

Spaß an der Bewegung

Beim Petit Départ steht bei allem Wettbewerb der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. Burkhard Hintzsche unterstreicht: "Es ist uns wichtig, dass Kinder Freude auf dem Fahrrad haben. Wenn sie dabei gleichzeitig lernen, ihr Fahrrad gut zu beherrschen, ist das ein wichtiger Nebeneffekt; denn dann sind sie auch sicherer mit dem Fahrrad im Straßenverkehr unterwegs." Der Ausschreibungsflyer wird in diesen Tagen über alle 3. bis 6. Klassen der Düsseldorfer Schulen verteilt. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online. Für die Betreuung der Kinder in den zu bildenden Riegen werden auch noch freiwillige Helfer gesucht. Interessierte können sich melden per E-Mail bei: benedikt.jerusalem@duesseldorf.de.

Hintergrund:

Organisiert wird der Petit Départ vom Jugendamt in enger Kooperation mit der SG Radschläger Düsseldorf 1970 e. V., die der sportliche Ausrichter des Kinderradwettbewerbs ist. "Über den Petit Départ haben schon viele Kinder den Weg zu unseren Kinder- und Jugendtrainings gefunden", stellt der Vorsitzende der SG Radschläger, Sascha Grünewald, den gewünschten Nebeneffekt zur Nachwuchsgewinnung für den Verein fest.

Termine und Orte des Petit Départ 2022:

• Samstag, 30. April, 11 Uhr: Rath, Rather Waldstadion, Wilhelm-Unger-Str. 7

• Samstag, 7. Mai, 11 Uhr: Oberkassel, Schorlemerstraße 61

• Samstag, 14. Mai, 11 Uhr: Holthausen, Sportpark Niederheid, Paul-Thomas-Straße 35

• Samstag, 21. Mai, 11 Uhr: Stockum, Arena-Sportpark, Am Staad 11

Weitere Informationen mit dem Link zur Anmeldung gibt es unter: www.duesseldorf.de/petitdepart