Auf Grund von Leitungsverlegungen eines Energieversorgers ist derzeit mit Beeinträchtigungen des Fahrzeugverkehrs auf der Hembecker Talstraße im Bereich der Einmündung zur Kölner Straße zu rechnen. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.



Derzeit ist die Fahrbahn auf der rechten Seite in Fahrtrichtung Kölner Straße im Einmündungsbereich eingeengt. Die Ein- und Ausfahrt in bzw. aus der Hembecker Talstraße ist jedoch möglich.

Ab Montag, 13. Januar, ist die Einfahrt in die Hembecker Talstraße von der Kölner Straße nicht möglich. Eine Umleitung über die Buchenstraße wird eingerichtet und ausgeschildert. Die Ausfahrt aus der Hembecker Talstraße in die Kölner Straße ist weiterhin möglich.

Busse werden umgeleitet

Die Buslinien 550 und 556 werden über die Buchenstraße umgeleitet. Für die Dauer wird ein einseitiges Haltverbot auf der Buchenstraße eingerichtet. Die Bushaltestelle „Hembecker Talstraße“ wird an die Ecke Hembecker Talstraße/Rahlenbecker Straße verlegt.

Die Einfahrt in die Hembecker Talstraße wird voraussichtlich ab dem 24. Januar wieder möglich sein.