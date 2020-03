Es war ein emotionaler Moment auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Altenvoerder Schützenvereins 1899 e.V., als der 1. Vorsitzende Thorsten Berger beim Tagesordnungspunkt „Wahlen“ bekannt gab, dass der 1. Jugendleiter Dirk Biesenbach sich nach 35 Jahren Amtszeit nicht zur Wiederwahl stellte.

Als Dirk Biesenbach hierzu noch ein paar persönliche Worte hinzuzufügen wollte, standen plötzlich alle Anwesenden auf und spendeten ihm tosenden Applaus. In diesem Moment bekam so mancher in der Halle feuchte Augen.

35 Jahre als Jugendleiter des Vereins – ein Großteil der Mitglieder, die auf der Jahreshauptversammlung anwesend waren, hatte Dirk Biesenbach selbst vom Kindes- übers Jugendalter hinweg betreut. Jahrzehntelange Freundschaften und Bindungen sind entstanden.

Dies wurde auch beim Abschiedspräsent deutlich, dass die Jugend für ihren alten Chef vorbereitet hatte: einen großen Bilderrahmen bestückt mit vielen gemeinsamen Fotos aus den vergangenen Jahren.

Dirk Biesenbach betonte in seiner kurzen Abschiedsrede, dass ihm dieser Schritt nicht leicht gefallen sei. Er wolle aber nun einer jüngeren Generation von Jugendleitern Platz machen und stehe diesen auch weiterhin jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Weitere Wahlen an diesem Abend:

Wiederwahl 1. Vorsitzender Thorsten Berger

Wiederwahl 1. Schriftführerin Susanne Biesenbach

Wiederwahl 2. Kassiererin Nina Ochsenhirt

Neuwahl 1. Jugendleiter Daniel Döring

Neuwahl 2. Jugendleiterin Jennyfer Winterhoff

Neuwahl 3. Jugendleiter Lars Döring

Neuwahl Pressesprecherin Susanne Biesenbach

Ehrungen an diesem Abend: Daniel Döring (10 Jahre Mitgliedschaft)

Bildunterschrift: Dirk Biesenbach im Kreise der alten und neuen Jugendleitung.

Von links: Daniel Döring (1. JL), Lars Döring (3. JL), Xandra Humpert (alte 3 JL), Jennyfer Winterhoff (2. JL), Dirk Biesenbach (alter 1. JL), Thorsten Berger (1. Vors.)