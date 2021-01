Das Team der Koordinierung der beruflichen Orientierung der Conrad-von-Ense-Schule stellt gemeinsam mit der Gemeinde Ense und dem Initiativkreis Ense e.V., das neues Konzept für die AmiE 2021 vor.

Leider kann die Messe aufgrund der Covid-19-Pandemie wie schon im letzten Jahr nicht vor Ort in der Conrad-von-Ense-Schule stattfinden. Deshalb entschlossen sich die Initiatoren dazu, digital mit der AmiE durchzustarten. Damit die Unternehmen, die nach Auszubildenden suchen, und die Schüler*innen trotzdem zueinander finden, können Sie sich in diesem Jahr digital präsentieren.

Die AmiE digital soll in Form eines sogenannten Reel-Videos realisiert werden, in dem sich Unternehmen aus Ense und Umgebung mit ihren Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen.

Per E-Mail werden in Kürze die Unternehmen in und um Ense herum angeschrieben. In einer Präsentation und in einem Tutorial-Video, zu finden unter dem Link https://youtu.be/eQB0mGEsbMI wird erklärt, wie es funktioniert. Die Hardware zum Filmen (IPad mit Zubehör / Stativ) wird den Unternehmen gestellt, um eine gute Filmqualität sicherzustellen. Den Schnitt der Beiträge übernehmen dann wieder die Initiatoren, um den Aufwand für die Unternehmen gering zu halten und ein abgestimmtes Gesamtbild sicher zu stellen.

Das Endprodukt wird ein Film sein, in dem zwei Schüler*innen ihre Fragen zur Ausbildung in Form eines symbolischen Ordners aus dem Bild werfen, der dann von einer/m Chef oder Ausbilder*in und einer/m Auszubildenden aufgefangen wird. Diese berichten dann über das Unternehmen und dessen Ausbildung und werfen den Ordner aus dem Bild. Dann beginnt das Ganze beim nächsten Unternehmen von vorn usw.

Der komplette Film wird geordnet nach Berufsfeldern im Youtube-Kanal und auf der Homepage der Schule, auf der Internetseite www.arbeiten-in-ense-de und auf Gemeindekanälen veröffentlicht werden. Natürlich werden die einzelnen Beiträge auch den Unternehmen für die eigene Nutzung zur Verfügung gestellt.

Die Koordinator*innen für die berufliche Orientierung Barbara Feldmann, Steffen Berger und Daniel Keil hoffen, dass viele Unternehmen mit unterschiedlichen Ausbildungsangeboten an der AmiE digital teilnehmen, um die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in Ense und Umgebung zu zeigen, und den Schüler*innen so einen guten Einblick in die Berufswelt geben zu können.

Unternehmen, die dabei sein möchten, können sich einfach per E-Mail bei Daniel Keil (d.keil@conrad-von-ense-schule.de) melden und Ansprechpartner und Telefonnummer nennen. Die Koordinatoren melden sich zurück und vereinbaren einen Termin für die Übergabe der Hardware. Sie bitten die Unternehmen, die Aufnahme so zu planen, dass eine Rückgabe innerhalb von drei Tagen möglich ist. Bei einem Probelauf hat das Filmen etwa 1,5 Stunden gedauert.