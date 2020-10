Ab Oktober bietet der Lauftreff Kettwig am Donnerstag weitere Walking Termine an.

15:00 Uhr Treffpunkt Gastschiff Thetis Seniorenlauftreff, 

Laufzeit ca. 1 Stunde Ansprechpartner: Hildegard Lechtermann

15:00 Uhr Treffpunkt Schwimmzentrum Kettwig im Teelbruch,

Laufzeit ca. 2 Stunden (Nordic Walking) Ansprechpartner: Karin Kornet

Auf Grund der in diesem Jahr ausgefallenen Herbstwanderung startet der beliebte Sonntagslauftreff am Wasserwerk Mintarder Weg bereits am 18. Oktober um 9:00 Uhr.

Laufzeit ca. 1 Stunde, Ansprechpartner Erika Hoffmeister.

Achtung neuer Treffpunkt am Montag und Donnerstag um 18:30 Uhr.

Da der Parkplatz an der Sportanlage Kettwig wegen der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen geschlossen ist, trifft sich der Lauftreff ab sofort auf dem Parkplatz am „alten Bahnhof Kettwig“.