Isselburg. Mutwillig Schaden angerichtet haben Unbekannte jetzt an einer Schule in Isselburg. Die Täter warfen mehrere Glasscheiben an der Tür eines ehemaligen Toilettentrakts ein.

Hinweise erbeten



Das Geschehen spielte sich zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, auf dem Schulgelände an der Straße Stromberg ab. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.