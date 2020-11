Am Montag wurde nach Angaben der Fahrzeughalterin in Isselburg zwischen 6 Uhr und 10.30 Uhr ein neun Jahre alter schwarzer VW Polo GTI gestohlen.

Polizei bittet um sachdienliche Hinweise

Der Pkw mit den Kennzeichen BOR-GA 687 stand auf der Schlesier Straße am Fahrbahnrand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt 02871/ 2990.